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Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Конгресса

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала создание независимой комиссии по расследованию январского штурма Капитолия. Об этом сообщает CNN.

«[Комиссия] расследует и сообщит о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением на комплекс Капитолия США 6 января 2021 года… и вмешательством в мирную передачу власти», — уточняется в сообщении.

Конгресс США начал расследование «провалов» разведки при штурме Капитолия
Политика
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Пелоси пояснила, что к созданию комиссии конгрессс подтолкнули процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа и выводы отставного генерал-лейтенанта Рассела Оноре, которого просили проверить обеспечение безопасности Капитолия. По словам Пелоси, из них «стало ясно, что мы должны выяснить правду о том, как это произошло».

Спикер также заявила о необходимости выделить дополнительные средства на защиту конгресса.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить его поражение на выборах. Протестующие столкнулись с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ, огнестрельное оружие. В итоге погибли пять человек, включая сотрудника безопасности конгресса.

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Противники Трампа заявили, что он спровоцировал волнения. Сам Трамп осудил штурм и пообещал, что те, кто нарушил закон, заплатят за это. Бывшего главу государства обвинили в подстрекательстве к мятежу, против него начался процесс по импичменту, однако сенат проголосовал против.

Ранее главы четырех комитетов палаты представителей конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки, которые сделали возможными вашингтонские беспорядки.

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