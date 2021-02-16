Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Конгресса

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала создание независимой комиссии по расследованию январского штурма Капитолия. Об этом сообщает CNN.

«[Комиссия] расследует и сообщит о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением на комплекс Капитолия США 6 января 2021 года… и вмешательством в мирную передачу власти», — уточняется в сообщении.

Пелоси пояснила, что к созданию комиссии конгрессс подтолкнули процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа и выводы отставного генерал-лейтенанта Рассела Оноре, которого просили проверить обеспечение безопасности Капитолия. По словам Пелоси, из них «стало ясно, что мы должны выяснить правду о том, как это произошло».

Спикер также заявила о необходимости выделить дополнительные средства на защиту конгресса.