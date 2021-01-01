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Политика ,  
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Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США
Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Национальный центр управления обороной РФ / ТАСС)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над Беринговым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает «РИА Новости».

В центре уточнили, что российские радары зафиксировали приближающуюся к государственной границе страны воздушную цель. Для ее идентификации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — отметили в НЦУО.

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МиГ-31 сопровождал RC-135, пока тот не развернулся от границы России. Сопровождение велось в соответствии с международными правилами, отметили российские военные.

7 декабря российский истребитель Су-30 Южного военного округа был поднят в воздух для сопровождения двух самолетов ВВС США и одного — ВВС Франции у границы России над Черным морем.
 

Россия США перехват самолеты
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