Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Национальный центр управления обороной РФ / ТАСС)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над Беринговым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает «РИА Новости».

В центре уточнили, что российские радары зафиксировали приближающуюся к государственной границе страны воздушную цель. Для ее идентификации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — отметили в НЦУО.

МиГ-31 сопровождал RC-135, пока тот не развернулся от границы России. Сопровождение велось в соответствии с международными правилами, отметили российские военные.