У обвиненного в подготовке теракта в Крыму обнаружили украинский паспорт

У обвиненного в подготовке теракта в Крыму обнаружили украинский паспорт

Олег Приходько, который, по версии ФСБ, готовил взрыв в одном из административных зданий в Крыму, есть паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова следователя по делу Приходько.

«Сегодня он был задержан в качестве подозреваемого. Имеет паспорт гражданина Украины», — сказал следователь.

О задержании мужчины, подозреваемого в подготовке теракта, стало известно 10 октября. ФСБ ранее сообщала, что мужчина — гражданин России, однако при этом является членом украинских экстремистских организаций. Его задержали в крымском городе Саки. При обыске у Приходько обнаружили бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, экстремистские материалы.