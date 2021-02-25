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Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Первый Восточный окружной военный суд назначил 30-летнему жителю Омска Ивану Молочному штраф 375 тыс. руб. за оправдание теракта, который был совершен весной 2019 года в Новой Зеландии. Об этом сообщает телекомпания «12 канал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

Молочного признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета).

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
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Брентон Таррант

В сообщении говорится, что в 2020 году фигурант дела в интернете комментировал историю жителя Омска, которого к тому моменту осудили за публичное оправдание террористического акта в Новой Зеландии, и при этом сам «одобрительно высказывался о массовом убийстве».

Суд при вынесении приговора учел раскаяние Молочного.

Стрельба в двух новозеландских мечетях произошла 15 марта 2019 года. Террорист Крайстчёрч Брентон Таррант убил прихожан в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид на востоке страны. В результате погиб 51 человек, несколько десятков получили ранения. Таррант вел трансляцию происходящего в Facebook. Перед нападением на мечети он опубликовал в социальных сетях манифест с расистскими высказываниями. После стрельбы новозеландская полиция обнаружила и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в мечетях, где произошли теракты.

оправдание терроризма Омск Новая Зеландия суд штраф
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