Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии

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Первый Восточный окружной военный суд назначил 30-летнему жителю Омска Ивану Молочному штраф 375 тыс. руб. за оправдание теракта, который был совершен весной 2019 года в Новой Зеландии. Об этом сообщает телекомпания «12 канал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

Молочного признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета).

В сообщении говорится, что в 2020 году фигурант дела в интернете комментировал историю жителя Омска, которого к тому моменту осудили за публичное оправдание террористического акта в Новой Зеландии, и при этом сам «одобрительно высказывался о массовом убийстве».

Суд при вынесении приговора учел раскаяние Молочного.