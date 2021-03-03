Суд назначил Илье Азару штраф в 150 тыс. руб. и арестовал на 15 суток

Журналиста признали виновным в нарушении законодательства о протестах из-за прошлогодних постов в соцсетях, в которых он призывал участвовать в акциях против поправок в Конституцию и в поддержку коллеги Ивана Сафронова

Илья Азар (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Тверской суд Москвы признал журналиста «Новой газеты» Илью Азара виновным в нарушении установленного порядка организации митинга. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Ольга Бондарева.

«В отношении Ильи Азара вынесено постановление о признании виновным по ч. 8 ст. 20.2, назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 150 тыс. руб.», — уточнила она. По еще одному делу о призывах к участию в несогласованной акции протеста журналисту назначили 15 суток ареста, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Речь идет о посте в июле 2020 года, в котором он призывал участвовать в акции у СИЗО Лефортово против преследования журналиста Ивана Сафронова.

Ранее Telegram-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева передал, что протокол на журналиста составили из-за постов в социальных сетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию.

Канал также сообщил, что в ходе заседания суд отказал в ходатайствах об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.