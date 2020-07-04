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Журналиста Илью Азара отпустили из полиции

Азара задержали вечером 3 июля за одиночный пикет в поддержку журналистки из Пскова, которую обвиняют в оправдании терроризма. В Москве из-за коронавируса по-прежнему запрещено проведение любых публичных мероприятий
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара отпустили из отделения полиции. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

«Отпустили с обязательством о явке в ОВД для составления протокола по 8-й части 20.2 КоАП (за одиночный пикет <...>)», — написал Азар.

По этой статье ему вменяется повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

Накануне, 3 июля, в Москве прошли пикеты в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Помимо Азара на них задержали редактора «Таких дел» Артема Беседина, журналистов Софью Крапоткину, Глеба Струнникова, Кристину Сафонову и Дмитрия Сидорова, активистку «СоцФем Альтернативы» Сыргу Чирадан, пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина и еще девять человек, сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо».

В своем Telegram Илья Азар написал, что его задержали без объяснения причин, когда он только начал разворачивать плакат для одиночного пикета.

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Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

С обязательством о явке для составления протокола о нарушении правил митингов и пикетов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) также отпустили из ОВД «Замоскворечье» Беседина и Сидорова, сообщили «Такие дела».

Пикеты в Москве прошли после того, как прокуратура запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). В ноябре 2018 года журналистка в своей программе «Минутка просветления» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста в приемной управления ФСБ по Архангельской области. Она говорила, что причиной действий подростка стали политические уголовные дела и произвол силовиков, а также сравнила его поступок с деятельностью народовольцев в XIX веке.

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<p>Светлана Прокопьева</p>

В феврале 2019 года Прокопьева стала подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, у нее прошли обыски. В сентябре того же года Следственный комитет официально предъявил ей обвинение. В качестве доказательств вины журналистки были представлены данные экспертизы, проведенной лингвистами и психологами. В ней говорилось, что текст Прокопьевой был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму». Сама журналистка заявляла, что ее главной задачей было отыскать причину, по которой произошло «ненормальное явление».

Автор: Виктория Полякова
Теги: задержания, журналист, пикеты
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