Журналиста Илью Азара отпустили из полиции

Азара задержали вечером 3 июля за одиночный пикет в поддержку журналистки из Пскова, которую обвиняют в оправдании терроризма. В Москве из-за коронавируса по-прежнему запрещено проведение любых публичных мероприятий

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара отпустили из отделения полиции. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

«Отпустили с обязательством о явке в ОВД для составления протокола по 8-й части 20.2 КоАП (за одиночный пикет <...>)», — написал Азар.

По этой статье ему вменяется повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

Накануне, 3 июля, в Москве прошли пикеты в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Помимо Азара на них задержали редактора «Таких дел» Артема Беседина, журналистов Софью Крапоткину, Глеба Струнникова, Кристину Сафонову и Дмитрия Сидорова, активистку «СоцФем Альтернативы» Сыргу Чирадан, пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина и еще девять человек, сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо».

В своем Telegram Илья Азар написал, что его задержали без объяснения причин, когда он только начал разворачивать плакат для одиночного пикета.