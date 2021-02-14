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Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

По словам Пушилина, Донбасс «всегда был русским не только исторически, но и ментально», у самопровозглашенной ДНР не было повода думать, что Россия оставит регион без поддержки
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

У самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) никогда не было повода думать о том, что Россия оставит Донбасс без поддержки, «наедине с трудностями и проблемами». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что регион получил от российской стороны большую помощь в виде гуманитарных конвоев, выдачи российских паспортов и вакцины от коронавирусной инфекции.

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По словам главы ДНР, Донбасс — это часть «российского народа», позиция граждан сформулирована в доктрине «Русский Донбасс», которая «призвана стать тем документом, который ляжет в основу принятия самых важных государственных решений». «Донбасс всегда был русским не только исторически, но и ментально, а события 2014 и последующих годов однозначно определили вектор развития: мы должны быть вместе с Россией», — добавил Пушилин.

На встрече с главными редакторами СМИ, которая прошла 10 февраля, президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря ни на что, не бросит регион. По словам главы государства, у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей.

С весны 2014 года между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками продолжается конфликт. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Маргарита Симоньян

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В конце января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс». На нем была представлена одноименная доктрина, разработанная властями ДНР и ЛНР. В документе, в частности, говорится, что целью Донецка и Луганска является «обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями». В числе приглашенных были главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее муж и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ).

В ходе мероприятия Симоньян обратилась к властям России с призывом «забрать Донбасс домой». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этого заявила, что главред RT не представляет официальную позицию страны. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что у России нет планов по присоединению Донбасса, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию».

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук указал, что призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах по урегулированию конфликта в регионе.

Автор
Наталия Анисимова
ДНР Денис Пушилин Владимир Путин Донбасс
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