Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

По словам Пушилина, Донбасс «всегда был русским не только исторически, но и ментально», у самопровозглашенной ДНР не было повода думать, что Россия оставит регион без поддержки

Денис Пушилин (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

У самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) никогда не было повода думать о том, что Россия оставит Донбасс без поддержки, «наедине с трудностями и проблемами». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что регион получил от российской стороны большую помощь в виде гуманитарных конвоев, выдачи российских паспортов и вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам главы ДНР, Донбасс — это часть «российского народа», позиция граждан сформулирована в доктрине «Русский Донбасс», которая «призвана стать тем документом, который ляжет в основу принятия самых важных государственных решений». «Донбасс всегда был русским не только исторически, но и ментально, а события 2014 и последующих годов однозначно определили вектор развития: мы должны быть вместе с Россией», — добавил Пушилин.

На встрече с главными редакторами СМИ, которая прошла 10 февраля, президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря ни на что, не бросит регион. По словам главы государства, у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей.