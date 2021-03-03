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Общество ,  
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Эксперты оценили статью National Interest о преимуществах танка Т-90М

Танк Т-90М
Танк Т-90М (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Российский танк Т-90М является действительно очень хорошей модернизацией, которая значительно повышает его эффективность за счет установки новой системы управления огнем, более мощного двигателя, улучшенной защиты. Об этом РБК сообщил военный эксперт Юрий Лямин.

Ранее американское издание The National Interest назвало Т-90М «монстром, который становится смертоноснее с каждым днем». «Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живуче своих предшественников», — отметил автор статьи, обозреватель издания Марк Эпископос. Он также напомнил, что модернизация идет на фоне еще одного «амбициозного проекта» — Т-14 «Армата».

«Насчет монстра, это смотря с какой точки зрения смотреть. Когда-то и самые первые танки многие монстрами считали», — отметил Лямин.

Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М
Технологии и медиа
танк Т-90М &laquo;Прорыв&raquo;

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский подтвердил в разговоре с РБК, что модернизация танка Т-90М существенно повысила его боевую эффективность. «Комплекс боевых свойств этого танка заметно выше, чем танка Т-90А последней модификации в российское время, который выпускался», — уточнил он.

Эксперты пришли к общему выводу, что Т-90М все же не сможет полноценно заместить Т-14 «Армата», поскольку Т-14 — первый танк нового поколения, с абсолютно новой компоновкой, и такого танка в мире пока ни у кого нет.

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в российскую армию в апреле 2020 года. Т-90М представляет собой модернизацию танка Т-90А. Его основными отличиями являются новый башенный модуль с динамической защитой «Реликт», а также более мощный двигатель. 1 марта «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил очередную партию танков Т-90М в российскую армию, передавал ТАСС.

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Сроки серийных поставок танка Т-14 «Армата» переносились несколько раз. Так, министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявлял, что танк «Армата» возьмут на вооружение в конце 2020 года — начале 2021 года. В феврале 2021 года генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, сообщил, что серийные поставки танка в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году. 

эксперты танк новости «Армата» Т-90
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