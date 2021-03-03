Эксперты оценили статью National Interest о преимуществах танка Т-90М

Танк Т-90М (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Российский танк Т-90М является действительно очень хорошей модернизацией, которая значительно повышает его эффективность за счет установки новой системы управления огнем, более мощного двигателя, улучшенной защиты. Об этом РБК сообщил военный эксперт Юрий Лямин.

Ранее американское издание The National Interest назвало Т-90М «монстром, который становится смертоноснее с каждым днем». «Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живуче своих предшественников», — отметил автор статьи, обозреватель издания Марк Эпископос. Он также напомнил, что модернизация идет на фоне еще одного «амбициозного проекта» — Т-14 «Армата».

«Насчет монстра, это смотря с какой точки зрения смотреть. Когда-то и самые первые танки многие монстрами считали», — отметил Лямин.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский подтвердил в разговоре с РБК, что модернизация танка Т-90М существенно повысила его боевую эффективность. «Комплекс боевых свойств этого танка заметно выше, чем танка Т-90А последней модификации в российское время, который выпускался», — уточнил он.