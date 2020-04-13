Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М

танк Т-90М «Прорыв» (Фото: Марина Молдавская / ТАСС)

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Поставки в гвардейскую танковую армию ЗВО начались в апреле текущего года, сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. По его словам,1-я гвардейская танковая армия округа уже завершила обучение по управлению новыми танками в бою. Боевые стрельбы из Т-90М пройдут в ходе контрольной проверки зимой.

Несколько Т-90М получила входящая в состав армии Таманская мотострелковая дивизия, указал Кисель.

Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизацию танка Т-90А. Его отличием от предыдущей машины являются новый башенный модуль с динамической защитой «Реликт», а также более мощный двигатель.