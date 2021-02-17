Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны
Президент России Владимир Путин считает, что лозунг «Россия для русских», который часто используют националисты, вредит русской нации. Такое мнение он высказал во время видеоконференции с лидерами парламентских фракций.
«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране», — отметил Путин.
Также президент заявил, что русский народ в России является государствообразующим, это основа страны. «И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет», — добавил президент.
Путин отвечал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик высказал мнение, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Средней Азии.