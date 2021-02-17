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Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны

Общаясь с лидерами парламентских фракций, президент в ответ на реплику Владимира Жириновского заявил, что пещерный национализм только вредит России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин считает, что лозунг «Россия для русских», который часто используют националисты, вредит русской нации. Такое мнение он высказал во время видеоконференции с лидерами парламентских фракций.

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране», — отметил Путин.

Также президент заявил, что русский народ в России является государствообразующим, это основа страны. «И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет», — добавил президент.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Путин отвечал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик высказал мнение, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Средней Азии.

«Болгары, украинцы, белорусы, сербы, — это можно. Из Средней Азии — нельзя. Он (мигрант) в кармане, каждый из них, привезет по два грамма наркотика для личного потребления. Но они продадут это здесь. Поэтому нельзя завозить мигрантов, уехали — и хорошо», — высказал свое мнение на встрече Жириновский.

В России после начала пандемии чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе—августе 2020 года сократился в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек, по сравнению с 166,7 тыс. за тот же период годом ранее, сообщал Росстат. Данные МВД также свидетельствуют о сокращении мигрантов в стране. Число фактов постановки на миграционный учет по России упало практически вдвое — с 14,9 млн до 7,5 млн, в Москве оно уменьшилось на 43% — 1,8 млн против 3,2 млн в 2019 году, свидетельствуют данные Главного управления МВД по вопросам миграции. Количество выданных разрешений на работу и патентов сократилось более чем на треть — почти с 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

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О нехватке иностранных рабочих многократно заявляли власти нескольких регионов. Например, мэр Москвы Сергей Собянин в середине октября 2020 года объявил, что число иностранных рабочих в столице упало на 40%, что сказывается на рынке труда и на коммунальной сфере. В конце 2020 года Минстрой попросил упростить въезд трудовых мигрантов для работы на стройках.

Автор
Максим Ярыгин
Владимир Путин Владимир Жириновский националисты мигранты
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