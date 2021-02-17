Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны

Общаясь с лидерами парламентских фракций, президент в ответ на реплику Владимира Жириновского заявил, что пещерный национализм только вредит России

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин считает, что лозунг «Россия для русских», который часто используют националисты, вредит русской нации. Такое мнение он высказал во время видеоконференции с лидерами парламентских фракций.

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране», — отметил Путин.

Также президент заявил, что русский народ в России является государствообразующим, это основа страны. «И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет», — добавил президент.

Путин отвечал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик высказал мнение, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Средней Азии.