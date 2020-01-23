Путин рассказал, где заканчивается антисемитизм

Президент России заявил о необходимости противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, так как антисемитизм заканчивается Освенцимом

Власти России высоко ценят усилия руководства Израиля по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передает корреспондент РБК.

В начале встречи Ривлин назвал недопустимыми проявления ксенофобии, фашизма и антисемитизма, потому что неизвестно где это может закончиться. Президент Израиля также добавил, что войну с такими проявлениями невозможно вести без активного участия России.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это — заканчивается Освенцимом. Нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», — заявил Путин.

Путин поблагодарил Ривлина за приглашение, отметив, что для него очень важно находиться в Израиле во время памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.

«Красная армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. И советский народ, русский народ, очень пострадал во время этой войны. Что касается трагедии холокоста, то 40% убитых, замученных евреев, это евреи Советского Союза. Так что это наша общая трагедия», — добавил Путин.