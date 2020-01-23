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Путин рассказал, где заканчивается антисемитизм

Президент России заявил о необходимости противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, так как антисемитизм заканчивается Освенцимом

Власти России высоко ценят усилия руководства Израиля по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передает корреспондент РБК.

В начале встречи Ривлин назвал недопустимыми проявления ксенофобии, фашизма и антисемитизма, потому что неизвестно где это может закончиться. Президент Израиля также добавил, что войну с такими проявлениями невозможно вести без активного участия России.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это — заканчивается Освенцимом. Нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», — заявил Путин.

Путин поблагодарил Ривлина за приглашение, отметив, что для него очень важно находиться в Израиле во время памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.

«Красная армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. И советский народ, русский народ, очень пострадал во время этой войны. Что касается трагедии холокоста, то 40% убитых, замученных евреев, это евреи Советского Союза. Так что это наша общая трагедия», — добавил Путин.

В конце декабря 2019 года Путин назвал «свиньей антисемитской» посла Польши в Германии, который перед началом Второй мировой войны поддерживал идеи Гитлера. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал тогда Путин.

Слова Путина вызвали резкую реакцию польских властей, президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль, объяснив это невозможностью участия в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) вместе с Путиным.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: антисемитизм, Владимир Путин, Израиль
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