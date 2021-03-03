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Пандемия коронавируса ,  
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Пульмонолог Минздрава оценил сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса в России может завершиться в середине текущего года. Такой прогноз дал главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва-24».

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — сказал Малявин.

По мнению эксперта, к этому времени в России будет выработан коллективный иммунитет к коронавирусу. Также он считает, что окончанию пандемии будет способствовать большое количество переболевших инфекцией.

Власти назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID
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Фото:Александр Астафьев / ТАСС
В декабре замминистра здравоохранения Олег Гриднев предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России пойдет на спад, вероятно, в середине 2021 года. По его мнению улучшению ситуации будет способствовать массовая вакцинация. В свою очередь, глава разработавшего вакцину «Спутник V» научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что ситуация с коронавирусом станет управляемой к ноябрю 2021 года, когда прививку от COVID-19 получит 70% населения России.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал прогноз, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. По его мнению, вирус продолжит свое распространение, но необходимости во всех ограничениях уже не будет.

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