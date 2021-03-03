Эксперты оценили запрет США на экспорт оборонных технологий в Россию

Второе направление коммерческого сотрудничества — это двигатели РД-181. Они используются для запуска грузовых космических кораблей к МКС и не имеют такого важного стратегического значения для Пентагона, как РД-180, говорит Егоров. По оценкам эксперта, общие потери Роскосмоса от прекращения такого сотрудничества можно оценить примерно в $50 млн в год.
Ограничения также могут коснуться американских компаний, которые пользуются российскими услугами запуска. Речь идет, например, о компаниях Planet и Spire, которые запускали малые космические аппараты. Разрыв отношений с ними, по оценкам Егорова, лишит Россию миллионов долларов.
В свою очередь директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов пояснил РБК, что санкции не мешают США реализовывать крупные контракты, если участие российских оборонных компаний, даже несмотря на то, что они под санкциями, неизбежно. В качестве примера он привел ситуацию, когда находившийся под санкциями Рособоронэкспорт должен был заключить контракт на продажу российских вертолетов для афганской армии, но на деньги американского военного ведомства. «Американцы Рособоронэкспорт на время подписания контракта из-под санкций вывели, а потом снова завели», — добавил Пухов.
Если говорить про коммерческое сотрудничество между Россий и США в сфере космоса, то в первую очередь речь идет о ракетных двигателях РД-180, которые используются в том числе Пентагоном для военных запусков, отметил в разговоре с РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Америка уже долгие годы работает над тем, чтобы создать альтернативные двигатели (Blue Engine 4) и перейти на альтернативные ракеты «Вулкан», но пока им нужно явно больше, чем полгода на эту доработку. Минимум год», — считает Егоров.
Второе направление коммерческого сотрудничества — это двигатели РД-181. Они используются для запуска грузовых космических кораблей к МКС и не имеют такого важного стратегического значения для Пентагона, как РД-180, говорит Егоров. По оценкам эксперта, общие потери Роскосмоса от прекращения такого сотрудничества можно оценить примерно в $50 млн в год.
Накануне США включили Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пояснил, что в изменениях, которые касаются России, в разделе 126.1 Закон о контроле над экспортом вооружений (ITAR) будет сделано исключение для поставок компонентов, необходимых для сотрудничества с Москвой в вопросе межгосударственного исследования космоса. Что касается вопросов коммерческого сотрудничества в этой области, то поставки будут ограничены спустя шесть месяцев переходного периода.
Закон ITAR, о котором напомнил Блинкен, приняли в 1976 году. В соответствии с ним Министерство обороны обязано сообщать конгрессу о готовящихся сделках по продаже оружия иностранным государствам. Тогда закон приняли, чтобы не допустить попадания оборонных технологий в СССР и страны коммунистического блока.