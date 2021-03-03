Эксперты оценили запрет США на экспорт оборонных технологий в Россию

Российский Военно-промышленный комплекс (ВПК) практически никак не зависит от американских поставок, поэтому серьезной угрозы для него нет. Такое мнение высказал эксперт РСМД Андрей Фролов в разговоре с РБК, комментируя новые санкции США, включающие внесение России в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий.

При этом эксперт отметил, что есть риски для гражданской авиации, производимой в России, а также для эксплуатируемых самолетов западного производства.

Если говорить про коммерческое сотрудничество между Россий и США в сфере космоса, то в первую очередь речь идет о ракетных двигателях РД-180, которые используются в том числе Пентагоном для военных запусков, отметил создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

«Америка уже долгие годы работает над тем, чтобы создать альтернативные двигатели (Blue Engine 4) и перейти на альтернативные ракеты «Вулкан», но пока им нужно явно больше, чем полгода на эту доработку. Минимум год», — считает Егоров.