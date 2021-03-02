Роскомнадзор обяжет соцсети ввести форму для жалоб на запрещенный контент

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Роскомнадзор намерен обязать социальные сети ввести электронную форму для жалоб на запрещенный в России контент и ежегодно отчитываться о результатах их рассмотрения, сообщается в двух приказах ведомства, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первым приказом предлагается утвердить требования к электронной форме для направления жалоб на распространение незаконной информации.

Согласно документу эту форму владелец соцсети должен разместить на главной странице. Соцсеть обязана обеспечить доступ пользователей к ней напрямую с их страниц. Чтобы пожаловаться на размещение запрещенного контента, пользователь должен указать такие данные, как фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные, в том числе адрес электронной почты. Жалоба должна содержать адрес страницы соцсети, где обнаружена распространяемая с нарушением закона информация, а также описание запрещенного контента. Форма должна заполняться на русском языке.

«Электронная форма должна в обязательном порядке в автоматическом режиме предоставлять возможность выбора для пользователя социальной сети вида распространяемой с нарушением закона информации, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 10.6 федерального закона № 149-ФЗ», — говорится в тексте приказа.