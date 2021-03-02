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Роскомнадзор обяжет соцсети ввести форму для жалоб на запрещенный контент

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Роскомнадзор намерен обязать социальные сети ввести электронную форму для жалоб на запрещенный в России контент и ежегодно отчитываться о результатах их рассмотрения, сообщается в двух приказах ведомства, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первым приказом предлагается утвердить требования к электронной форме для направления жалоб на распространение незаконной информации.

Согласно документу эту форму владелец соцсети должен разместить на главной странице. Соцсеть обязана обеспечить доступ пользователей к ней напрямую с их страниц. Чтобы пожаловаться на размещение запрещенного контента, пользователь должен указать такие данные, как фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные, в том числе адрес электронной почты. Жалоба должна содержать адрес страницы соцсети, где обнаружена распространяемая с нарушением закона информация, а также описание запрещенного контента. Форма должна заполняться на русском языке.

«Электронная форма должна в обязательном порядке в автоматическом режиме предоставлять возможность выбора для пользователя социальной сети вида распространяемой с нарушением закона информации, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 10.6 федерального закона № 149-ФЗ», — говорится в тексте приказа.

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Вторым приказом утверждаются требования к форме и составу ежегодных отчетов о результатах рассмотрения жалоб, поданных через электронную форму. Владелец соцсети должен публиковать свои отчеты ежегодно не позднее 1 февраля на главной странице. Они должны быть доступны для всех, а также для скачивания.

1 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. В ведомстве заявили, что в адрес соцсети с 2017 года было направлено более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, более 2,8 тыс. до сих пор не удалено. Речь идет о материалах, содержащих информацию о самоубийстве и наркотиках, а также порнографические изображения детей. Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за неудаление запрещенного контента.

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На следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять меры в отношении ИТ-компаний, чтобы заставить их «безусловно выполнять требования Роскомнадзора». В частности, она предложила обязать соцсети и крупные ИТ-компании зарегистрироваться в России и платить здесь налоги.

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