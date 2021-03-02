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Яровая попросила Бастрыкина принять меры за призывы к суициду в TikTok

Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе СК Александру Бастрыкину из-за распространяющихся в соцсети TikTok призывов к совершению суицида, направленных на детей. Яровая попросила главу СК принять меры и найти тех, кто стоит за созданием такого контента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Яровой.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на пресс-службу московского департамента образования и науки, что школы предупредили родителей о распространяющихся призывах к суициду в TikTok. Школы направили информацию в родительские чаты, и попросили уделить особое внимание детям.

Яровая сообщила, что к ней поступила такая информация «от встревоженных родителей» и была подтверждена Роскомнадзором и департаментом образования в СМИ.

Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти»
Общество
<p>Ирина Яровая</p> <p></p>

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — заявила Яровая

Она сообщила, что направила запрос на имя Бастрыкина, в котором попросила принять меры для того, чтобы здоровью детей не был нанесен ущерб, а также найти людей, «причастных к организации и совершению преступных действий».

Яровая также напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству. Он в том числе предусматривает уголовную ответственность для тех, кто организует «смертельные игры» для детей в соцсетях.

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Инициировала законопроект сама Яровая после истории с «группами смерти» в соцсетях, через которых школьников втягивали в игры, финальным этапом которых было самоубийство.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
Ирина Яровая TikTok суицид детский суицид
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