Яровая попросила Бастрыкина принять меры за призывы к суициду в TikTok

Ирина Яровая (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе СК Александру Бастрыкину из-за распространяющихся в соцсети TikTok призывов к совершению суицида, направленных на детей. Яровая попросила главу СК принять меры и найти тех, кто стоит за созданием такого контента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Яровой.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на пресс-службу московского департамента образования и науки, что школы предупредили родителей о распространяющихся призывах к суициду в TikTok. Школы направили информацию в родительские чаты, и попросили уделить особое внимание детям.

Яровая сообщила, что к ней поступила такая информация «от встревоженных родителей» и была подтверждена Роскомнадзором и департаментом образования в СМИ.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — заявила Яровая