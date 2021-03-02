Путин попросил угольную отрасль учитывать ситуацию с «замерзшим» Техасом

Жители Техаса собирают дрова для отопления домов (Фото: LM Otero / AP)

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли призвал предусмотреть все возможные сценарии с учетом ситуации с «замерзшим» штатом Техас в США. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Говоря о развитии мирового угольного рынка в перспективе, глава государства отметил, что на это счет существуют разные прогнозы, в частности речь идет о «существенном сжатии рынка» за счет технологических изменений в мировом топливно-энергетическом комплексе и активного использования альтернативных видов топлива.

«Что с этим происходит — мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы», — сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Для обеспечения уверенного развития угледобывающих регионов страны «даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры» необходимо в любом случае тщательно прорабатывать все возможные сценарии, считает президент.