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Политика ,  
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Путин попросил угольную отрасль учитывать ситуацию с «замерзшим» Техасом

Жители Техаса собирают дрова для отопления домов
Жители Техаса собирают дрова для отопления домов (Фото: LM Otero / AP)

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли призвал предусмотреть все возможные сценарии с учетом ситуации с «замерзшим» штатом Техас в США. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Говоря о развитии мирового угольного рынка в перспективе, глава государства отметил, что на это счет существуют разные прогнозы, в частности речь идет о «существенном сжатии рынка» за счет технологических изменений в мировом топливно-энергетическом комплексе и активного использования альтернативных видов топлива.

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«Что с этим происходит — мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы», — сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Для обеспечения уверенного развития угледобывающих регионов страны «даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры» необходимо в любом случае тщательно прорабатывать все возможные сценарии, считает президент.

В том числе, по мнению российского лидера, экспортные доходы угольной отрасли должны быть задействованы для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов. «И конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни», — заключил Путин.

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В середине февраля аномальные морозы и снегопады в Техасе привели к остановке работы ветряных электростанций и солнечных панелей, нарушена работа газопроводов. В то же время из-за холодов спрос на различные виды топлива и электроэнергию вырос до рекордного уровня, а цены на газ и электроэнергию подскочили.

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Президент Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате и поручил оказать помощь местным жителям. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что власти США должны больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток-2». «Здесь [в Техасе], конечно, газ бы не помешал», — говорил он.

Владимир Путин топливо Техас уголь
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