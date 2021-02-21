Байден назвал снегопады в Техасе стихийным бедствием

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов и аномальных морозов. В связи с этим он поручил выделить средства из федерального бюджета для помощи жителям штата. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Президент Джозеф Байден <...> распорядился оказать федеральную помощь, чтобы содействовать восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, продолжающихся с 11 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Белого дома пояснили, что выделенные средства могут быть направлены на обеспечение пострадавшим временного жилья, ремонт уцелевших домов, а также на предоставление кредитов и другие программы помощи. Кроме того, после оценки ущерба власти страны смогут выделить дополнительные средства.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что рекордные морозы привели к остановке ветряных электростанций и солнечных панелей в США, что вызвало заметный рост цент на электроэнергию и газ. Сообщалось, что дефицит возник из-за обледенения ветряных электростанций и нехватки природного газа. Кроме того, по данным New York Times, возникли проблемы с поставками питьевой воды.