Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».
«Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — отметила она, уточнив, что точные сроки назвать пока невозможно.
Матвиенко указала, что по поручению президента правительство прорабатывает это вопрос. Главная задача властей сейчас — найти источники финансирования, чтобы индексация проводилась ежегодно.
«Насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого [индексации], безусловно, нет», — сообщила Матвиенко.