Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом России Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов. Он указал, что такая индексация не проводится с 2015-го и не предусмотрена в бюджете Минфина на 2021 год.

После принятия поправок к Конституции в ней появилась статья об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. Однако, как указал Миронов, в Основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь. По оценкам депутата, работающих пенсионеров в России около 10 млн человек.

Путин поддержал инициативу Миронова и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть над чем поработать. В начале февраля правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.