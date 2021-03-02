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Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — отметила она, уточнив, что точные сроки назвать пока невозможно.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Матвиенко указала, что по поручению президента правительство прорабатывает это вопрос. Главная задача властей сейчас — найти источники финансирования, чтобы индексация проводилась ежегодно.

«Насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого [индексации], безусловно, нет», — сообщила Матвиенко.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом России Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов. Он указал, что такая индексация не проводится с 2015-го и не предусмотрена в бюджете Минфина на 2021 год.

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После принятия поправок к Конституции в ней появилась статья об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. Однако, как указал Миронов, в Основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь. По оценкам депутата, работающих пенсионеров в России около 10 млн человек.

Путин поддержал инициативу Миронова и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть над чем поработать. В начале февраля правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

пенсии Валентина Матвиенко индексация
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