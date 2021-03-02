SpaceX снова отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX второй раз за последние двое суток отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом говорится в Twitter компании.

Сообщается, что запуск перенесен из-за плохих погодных условий в районе посадки первой многоразовой ступени ракеты, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок.

«Запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск — РБК.)», — сообщили в SpaceX.

Накануне SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с микроспутниками Starlink за минуту и 24 секунды до запланированного старта. Причины отмены компания не сообщила.