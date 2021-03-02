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Технологии и медиа ,  
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SpaceX снова отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX второй раз за последние двое суток отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом говорится в Twitter компании.

Сообщается, что запуск перенесен из-за плохих погодных условий в районе посадки первой многоразовой ступени ракеты, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок.

«Запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск — РБК.)», — сообщили в SpaceX.

SpaceX отменила запуск ракеты за полторы минуты до старта
Технологии и медиа
Фото:SpaceX / Getty Images

Накануне SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с микроспутниками Starlink за минуту и 24 секунды до запланированного старта. Причины отмены компания не сообщила.

В середине февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с мыса Канаверал во Флориде (США). Однако в компании сообщили, что первую ступень Falcon 9 не удалось вернуть на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю») в Атлантическом океане. Обычно SpaceX забирает ступени для повторного использования. 

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