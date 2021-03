SpaceX снова отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

В середине февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с мыса Канаверал во Флориде (США). Однако в компании сообщили, что первую ступень Falcon 9 не удалось вернуть на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю») в Атлантическом океане. Обычно SpaceX забирает ступени для повторного использования.