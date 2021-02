SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX запусила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте корпорации.

«Starlink идеально подходит для регионов земного шара, где пока проблематично подключиться к интернету», — написала компания в Twitter. Программа направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару.

В начале февраля SpaceX уже вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 с очередной группой из 60 коммуникационных спутников Starlink. Позднее ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»).