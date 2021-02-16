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SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX запусила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте корпорации.

«Starlink идеально подходит для регионов земного шара, где пока проблематично подключиться к интернету», — написала компания в Twitter. Программа направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару.

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 60 интернет-спутниками
Технологии и медиа
Фото:SpaceX

В начале февраля SpaceX уже вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 с очередной группой из 60 коммуникационных спутников Starlink. Позднее ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»).

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