Суд арестовал подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени»

Хамовнический районный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта, сообщает «МВД Медиа». Ранее полиция задержала троих человек по подозрению в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала» трубача Александра Дитковского.

«В отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После нападения на музыканта было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 116 УК (побои).

Вечером 25 февраля в отделение района Хамовники обратился москвич, который рассказал, что его вместе с Дитковским избили на Комсомольском проспекте. Нападавшие занимались попрошайничеством, а пострадавшие не дали им денег. Дитковского госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщали в МВД.