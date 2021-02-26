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Общество ,  
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Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени»

Александр Дитковский
Александр Дитковский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению об избиении в центре Москвы трубача Александра Дитковского, который работает с музыкальными группами «Квартал» и «Машина времени». О начале проверки РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Поступило сообщение, что там был конфликт между водителем, пассажиром автомашины и группой неизвестных из четырех-пяти человек», — уточнили в пресс-службе.

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<p>Бас-гитарист группы &laquo;Любэ&raquo; Павел Усанов (слева)</p> <p></p>

Ранее СМИ сообщали, что на музыканта напали накануне вечером в центре столицы, он попал в больницу с поверхностными травмами головы. По информации Telegram-канала «112», трубача избили на парковке после того, как неизвестные подошли попросить у него денег.

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