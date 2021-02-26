Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени»

Александр Дитковский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению об избиении в центре Москвы трубача Александра Дитковского, который работает с музыкальными группами «Квартал» и «Машина времени». О начале проверки РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Поступило сообщение, что там был конфликт между водителем, пассажиром автомашины и группой неизвестных из четырех-пяти человек», — уточнили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что на музыканта напали накануне вечером в центре столицы, он попал в больницу с поверхностными травмами головы. По информации Telegram-канала «112», трубача избили на парковке после того, как неизвестные подошли попросить у него денег.