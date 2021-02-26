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Музыканта «Машины времени» и «Квартала» избили в центре Москвы

В Москве избили трубача музыкальной группы «Квартал» Александра Дитковского, он также сотрудничает с группой «Машина времени». Об инциденте сообщила солистка «Квартала» Татьяна Литвиненко, передает РЕН ТВ.

«Это действительно так, к большому моему сожалению», — сказала она.

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Бывший концертный директор Дитковского Роман Кузьмак уточнил «Пятому каналу», что состояние музыканта в норме. По словам Кузьмака, трубач находится в сознании. «Я с ним непосредственно связался, но по телефону поговорить не удалось. В переписке он сообщил, что все нормально сейчас. Подробностей, к сожалению, не знаю», — отметил собеседник «Пятого канала».

По информации РЕН ТВ, на музыканта напали в центре столицы, он получил поверхностные травмы головы и попал в больницу. Представители Дитковского, передает телеканал, обратились в полицию.

Telegram-канал «112» сообщил, что трубача избили на парковке после того, как неизвестные подошли попросить у него денег.

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