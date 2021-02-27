В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

Александр Дитковский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В столице полиция задержала трех подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала», трубача Александра Дитковского, которого накануне избили в центре города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

«Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу», — уточнила она.

Вечером 25 февраля в отделение района Хамовники обратился москвич, который рассказал, что его вместе с Дитковским избили на Комсомольском проспекте. Нападавшие занимались попрошайничеством, а пострадавшие отказались дать им денег.

«Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает», — отметила Волк.