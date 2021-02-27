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В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

Александр Дитковский
Александр Дитковский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В столице полиция задержала трех подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала», трубача Александра Дитковского, которого накануне избили в центре города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

«Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу», — уточнила она.

Музыканта «Машины времени» и «Квартала» избили в центре Москвы
Общество
Александр Дитковский

Вечером 25 февраля в отделение района Хамовники обратился москвич, который рассказал, что его вместе с Дитковским избили на Комсомольском проспекте. Нападавшие занимались попрошайничеством, а пострадавшие отказались дать им денег.

«Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает», — отметила Волк.

Возбуждено дело по ст. 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и ст. 116 УК («Побои»). Решается вопрос об избрании мере пресечения задержанным.

Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени»
Общество
<p>Александр Дитковский</p>

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По информации РЕН ТВ, трубач получил поверхностные травмы головы. Telegram-канал «112» указал, что его побили на парковке.

Пресс-служба столичного управления МВД передавала РБК, что проверяет сообщение об избиении. «Поступило сообщение, что там был конфликт между водителем, пассажиром автомашины и группой неизвестных из четырех-пяти человек», — уточнили в пресс-службе.

«Машина времени» избиение подозреваемые Москва
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