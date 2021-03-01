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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн

Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США планируют предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, трансляция велась в Twitter.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — заявил представитель Пентагона.

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Новый пакет призван помочь Украине «сохранить территориальную целостность, а также обеспечить охрану ее границ». Выделенные средства будут направлены и на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном заявил, что США заинтересованы в усилении мощи Вооруженных сил Украины для «более эффективной защиты от российской агрессии». До этого он выступал за предоставление Украине оружия «для самозащиты».

В июле 2020 года члены комитета сената США по иностранным делам представили законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн на военную помощь Украине. Кроме того, сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), предполагающий в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.

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