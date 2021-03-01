США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США планируют предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, трансляция велась в Twitter.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — заявил представитель Пентагона.

Новый пакет призван помочь Украине «сохранить территориальную целостность, а также обеспечить охрану ее границ». Выделенные средства будут направлены и на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном заявил, что США заинтересованы в усилении мощи Вооруженных сил Украины для «более эффективной защиты от российской агрессии». До этого он выступал за предоставление Украине оружия «для самозащиты».