США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн
США планируют предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, трансляция велась в Twitter.
«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — заявил представитель Пентагона.
Новый пакет призван помочь Украине «сохранить территориальную целостность, а также обеспечить охрану ее границ». Выделенные средства будут направлены и на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном заявил, что США заинтересованы в усилении мощи Вооруженных сил Украины для «более эффективной защиты от российской агрессии». До этого он выступал за предоставление Украине оружия «для самозащиты».