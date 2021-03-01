Синоптик спрогнозировал теплую весну в России

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Весна в России начнется с оттепелей, которые «зададут тренд» на положительное отклонение температуры от нормы, март в среднем выдастся на 1–3 градуса теплее многолетних значений. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Однако одного мощного арктического вторжения, которое произойдет в период с 5 по 10 марта, избежать все-таки не удастся: столбики термометров будут опускаться ниже минус 10 градусов», — добавил он.

По словам Тишковца, при таком сценарии есть шанс, что метеорологическая весна, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет в конце марта — в последнюю декаду месяца.

В апреле температура будет на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений, «финальное» похолодание ожидается с 5 по 10 апреля.