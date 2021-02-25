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В Гидрометцентре допустили морозы до минус 15 градусов в марте в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В марте погода в Москве будет неоднородной, возможны морозы до минус 10–15 градусов. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Указать, когда именно будет оттепель, когда понижение температуры до минус 10–15 градусов, можно будет за три-пять дней», — сказал специалист.

Вильфанд пообещал москвичам оттепель с хмурой и дождливой погодой
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

О том, что март будет неоднородным, как и нынешняя зима, говорят почти все методы прогнозирования, которые использует Гидрометцентр, отметил синоптик.

«Погода на самом деле обычно неустойчивая, и это большое счастье, потому что, как только возникают устойчивые процессы, например, зимой это ведет к аномальным холодам, а летом — к очень жаркой погоде, засухе», — сказал Вильфанд.

Ранее специалист сообщил, что в центре европейской части России с четверга, 25 февраля, начнется потепление. Ожидается, что к середине дня воздух прогреется до 0–3 градусов. Это будет сопровождаться хмурой и дождливой погодой, а также сильной гололедицей. При этом Вильфанд отметил, что такое потепление не означает наступление весны.

погода Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр новости морозы
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