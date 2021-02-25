В Гидрометцентре допустили морозы до минус 15 градусов в марте в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В марте погода в Москве будет неоднородной, возможны морозы до минус 10–15 градусов. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Указать, когда именно будет оттепель, когда понижение температуры до минус 10–15 градусов, можно будет за три-пять дней», — сказал специалист.

О том, что март будет неоднородным, как и нынешняя зима, говорят почти все методы прогнозирования, которые использует Гидрометцентр, отметил синоптик.

«Погода на самом деле обычно неустойчивая, и это большое счастье, потому что, как только возникают устойчивые процессы, например, зимой это ведет к аномальным холодам, а летом — к очень жаркой погоде, засухе», — сказал Вильфанд.