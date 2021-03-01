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Москвичам пообещали весеннее тепло 1 марта

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве 1 марта будет по-весеннему тепло, но ветрено. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Так, к утру 1 марта в столице пасмурно, без осадков, температура воздуха — минус 1,6 градуса, на дорогах и тротуарах местами скользко, отметил синоптик.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта насухую, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода», — рассказал он.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тишковец добавил, что температура воздуха в Москве в первый день весны составит от плюс 2 градусов до плюс 4 градусов, в Подмосковье воздух прогреется от 0 градусов  до плюс 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 4–9 м/с.

Ранее Тишковец рассказал, что в Москве снег окончательно растает во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов. Начнется фенологическая весна и «природа станет просыпаться буквально на глазах».
 

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