Москвичам пообещали весеннее тепло 1 марта

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В Москве 1 марта будет по-весеннему тепло, но ветрено. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Так, к утру 1 марта в столице пасмурно, без осадков, температура воздуха — минус 1,6 градуса, на дорогах и тротуарах местами скользко, отметил синоптик.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта насухую, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода», — рассказал он.

Тишковец добавил, что температура воздуха в Москве в первый день весны составит от плюс 2 градусов до плюс 4 градусов, в Подмосковье воздух прогреется от 0 градусов до плюс 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 4–9 м/с.