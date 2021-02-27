Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19 Общество, 18:48 Пашинян вновь попросил президента Армении уволить главу Генштаба Политика, 18:34 Дубль форварда сборной Гамбии принес «Ростову» ничью в матче с «Зенитом» Спорт, 18:28 Баффет в ежегодном письме пожаловался на бонды и дал совет держать акции Инвестиции, 18:24 В Черном море начались учения НАТО Общество, 18:18 Акция протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Трансляция Политика, 18:16 Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ Спорт, 18:13 Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве Общество, 17:39 Чек-листы здорового питания: как следить за прогрессом новых привычек РБК, Перекрёсток и Almette, 17:38 Большунов рассказал о появившихся на глазах слезах в победной гонке ЧМ Спорт, 17:37 Гигантский айсберг откололся от Антарктиды Общество, 17:18 Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба Политика, 17:07 В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна Политика, 16:57 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 16:49
Общество ,  
0 

Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

В Киеве на новые протесты вышли украинские националисты, которые поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата горсовета Одессы в 2015 году. Радикалы собрались у офиса президента страны, а затем перешли к офису генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает «Укринформ».

Митингующие требуют отставки Венедиктовой, освобождения Стерненко и Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Националисты подожгли фейерверки и петарды, забросали офис генпрокурора дымовыми шашками.

Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»
Общество
Сотрудники правоохранительных органов Украины у телеканала &laquo;Наш&raquo;

По оценкам «Укринформ», к началу протестов к ним присоединились более тысячи человек. На месте проведения акции находилась полиция, была усилена охрана офиса генпрокурора.

Как передает «Интерфакс Украина», протестующие также требуют прекратить политические преследования украинских активистов и волонтеров. По данным агентства, акция закончилась около 15:00 (16:00 мск). Протестующие пообещали в случае невыполнения их требований с 9 марта начать бессрочную акцию в поддержку Стерненко.

Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек
Политика
Фото:kyiv.npu.gov.ua

Это уже вторая подобная акция за февраль. Несколько дней назад во время протестов в Киеве задержали 17 сторонников Стерненко. Во время столкновений с силовиками протестующие использовали газовые баллончики и дымовые шашки, пострадали несколько полицейских.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Как китайские сервисы такси изгнали Uber со своего рынка Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Их признали виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко и Демчук держали депутата в подвале и заставляли отказаться от мандата. Сам Стерненко вину не признает и заявляет о политической мотивированности дела.

Киев Украина радикалы
Материалы по теме
Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек
Политика
Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»
Общество
Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter