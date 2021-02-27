Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

В Киеве на новые протесты вышли украинские националисты, которые поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата горсовета Одессы в 2015 году. Радикалы собрались у офиса президента страны, а затем перешли к офису генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает «Укринформ».

Митингующие требуют отставки Венедиктовой, освобождения Стерненко и Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Националисты подожгли фейерверки и петарды, забросали офис генпрокурора дымовыми шашками.

По оценкам «Укринформ», к началу протестов к ним присоединились более тысячи человек. На месте проведения акции находилась полиция, была усилена охрана офиса генпрокурора.

Как передает «Интерфакс Украина», протестующие также требуют прекратить политические преследования украинских активистов и волонтеров. По данным агентства, акция закончилась около 15:00 (16:00 мск). Протестующие пообещали в случае невыполнения их требований с 9 марта начать бессрочную акцию в поддержку Стерненко.