СК завел дело после нападения на российское посольство в Киеве 14 марта

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на российское посольство в Киеве во время митинга 14 марта, посвященного Дню добровольца. Об этом сообщается на сайте СК России.

Дело завели по ст.360 УК России «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой» и ст.329 УК России «Надругательство над Государственным флагом России».

В Киеве 14 марта радикально настроенные граждане забросали петардами посольство России и выстрелили по нему из ракетницы. После акции протеста ее участники порвали российский флаг и развесили его на заборе.

В связи с «выходкой националистов» у российского диппредставительства в Киеве Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство. По данным российского МИД, в акции приняли участие члены украинских батальонов «Азов» и «Правый сектор» (запрещена в России). В посольстве России на Украине рассказали, что в результате нападения никто не пострадал.