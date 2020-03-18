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СК завел дело после нападения на российское посольство в Киеве 14 марта

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на российское посольство в Киеве во время митинга 14 марта, посвященного Дню добровольца. Об этом сообщается на сайте СК России.

Дело завели по ст.360 УК России «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой» и ст.329 УК России «Надругательство над Государственным флагом России».

В Киеве 14 марта радикально настроенные граждане забросали петардами посольство России и выстрелили по нему из ракетницы. После акции протеста ее участники порвали российский флаг и развесили его на заборе.

Москва направила Киеву ноту протеста из-за инцидента у посольства России
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В связи с «выходкой националистов» у российского диппредставительства в Киеве Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство. По данным российского МИД, в акции приняли участие члены украинских батальонов «Азов» и «Правый сектор» (запрещена в России). В посольстве России на Украине рассказали, что в результате нападения никто не пострадал.

День добровольца отмечается на Украине 14 марта. Он был учрежден Верховной Радой в 2017 году. В этот день украинцы чествуют тех, кто защищает независимость и суверенитет Украины.

Теги: СК, уголовное дело, нападение, посольство, Россия, Украина
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