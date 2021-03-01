Кремль заявил, что Путин и Байден не обсуждали статус Крыма

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден не поднимал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Журналисты спросили, поднимал ли Байден вопрос о принадлежности Крыма в целом, и увязывал ли он его с будущим взаимоотношений Вашингтона и Москвы.

«Нет», — ответил на это Песков. Он подчеркнул, что аннексию Крыма невозможно признать, потому что ее не было.

«Было решение законодательного органа Крыма в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины», — отметил представитель Кремля. По его словам, «надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией».

Путин ранее неоднократно заявлял, что Крым — часть России, и вошел в ее состав на законных основаниях. Украина считает, что Крым был аннексирован Москвой, эту позицию поддерживают страны ЕС и США.