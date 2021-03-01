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Кремль заявил, что Путин и Байден не обсуждали статус Крыма

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден не поднимал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Журналисты спросили, поднимал ли Байден вопрос о принадлежности Крыма в целом, и увязывал ли он его с будущим взаимоотношений Вашингтона и Москвы.

«Нет», — ответил на это Песков. Он подчеркнул, что аннексию Крыма невозможно признать, потому что ее не было.

«Было решение законодательного органа Крыма в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины», — отметил представитель Кремля. По его словам, «надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией».

Путин ранее неоднократно заявлял, что Крым — часть России, и вошел в ее состав на законных основаниях. Украина считает, что Крым был аннексирован Москвой, эту позицию поддерживают страны ЕС и США.

Президенты России и США говорили по телефону 26 января, при этом версии сообщений о событии, опубликованных Белым домом и Кремлем несколько отличались.

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Так, в сообщении Кремля говорилось, что Путин поздравил Байдена со вступлением в должность, а также сообщил ему, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего мира. Президенты также обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине и некоторые другие темы.

Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя контакты президентов, говорила, что Байден во время телефонного разговора затронул и различные спорные темы во взаимоотношениях двух стран.

В частности, по ее словам, Вашингтон подтвердил «твердую поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», «выразил озабоченность» по поводу заключения под стражу оппозиционера Алексея Навального и обращения с участниками несогласованных акций со стороны российских сил безопасности, а также затронул темы взлома SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане и «вмешательство» России в выборы 2020 года.

26 февраля Байден также выпустил заявление, в котором говорится, что США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину. «Соединенные Штаты и сегодня поддерживают Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта», — говорилось в документе, подготовленном по случаю «Дня сопротивления Крыма российской оккупации», который установил Киев. «Крым — это Украина», — резюмировал Байден.

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