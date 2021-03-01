Осужденного экс-главу района Подмосковья Шестуна этапировали из СИЗО

Александр Шестун (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии строгого режима по делу о коррупции, этапировали из СИЗО в колонию. Об этом «РИА Новости» сообщили его супруга Юлия Шестун, а также источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам Юлии Шестун, об этапировании супруга она узнала от адвокатов, которые пришли встретиться с Александром Шестуном в СИЗО.

Адвокат Шестуна Олег Белов подтвердил РБК, что ему не дали встретиться с подзащитным, «сославшись на случившийся этап». «Но достоверной информации, когда и куда [его этапировали], пока нет», — сказал Белов.

РБК направил запрос в УФСИН по Москве.

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