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Осужденного экс-главу района Подмосковья Шестуна этапировали из СИЗО

Александр Шестун
Александр Шестун (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии строгого режима по делу о коррупции, этапировали из СИЗО в колонию. Об этом «РИА Новости» сообщили его супруга Юлия Шестун, а также источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам Юлии Шестун, об этапировании супруга она узнала от адвокатов, которые пришли встретиться с Александром Шестуном в СИЗО.

Адвокат Шестуна Олег Белов подтвердил РБК, что ему не дали встретиться с подзащитным, «сославшись на случившийся этап». «Но достоверной информации, когда и куда [его этапировали], пока нет», — сказал Белов.

РБК направил запрос в УФСИН по Москве.

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Приговор Шестуну огласили 25 декабря в Подольском городском суде. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн руб. по обвинениям в получении взятки, мошенничестве, отмывании средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 290, 159, 174, 289 УК).

По версии обвинения, будучи главой администрации подмосковного района, Шестун создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. Его арестовали в июне 2018 года, после того, как он обратился к президенту России с жалобой на давление на него в связи с протестами против размещения мусора, вывозимого из Москвы, на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Сам он связывал угрозы в свой адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района».

20 февраля Московский областной суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района.

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