СМИ узнали о поисках укравшего данные 22 военных США «российского хакера»

Медаль почета (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В США начались поиски «российского хакера», который украл личные данные 22 американских военных, награжденных Медалью Почета. Об этом сообщила Daily Beast со ссылкой на ордер американской Секретной службы.

Согласно сообщению, хакер использовал личные данные военных, чтобы купить товары Apple и дорогостоящие часы через сеть магазинов, которыми заведует Министерство обороны США. Злоумышленник приобрел товары на общую сумму в $55 тыс., всего зафиксировано около 50 транзакций.

По данным американской секретной службы, приобретенные товары были разосланы по 20 разным адресам в США, а позже были перенаправлены в Россию. По данным издания, они были направлены в пригород Москвы, где находится «академия подготовки российского шпионского агентства». Чтобы развозить посылки с товарами по разным адресам, хакер использовал курьеров, которые были наняты через онлайн-рекламу и не знали о схеме.

Медаль Почета — высшая военная награда США, присуждаемая за «выдающиеся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и превышающие долг службы, при участии в действиях против врагов Соединенных Штатов». Всего 75 из ныне живущих американских военных обладают этой наградой.