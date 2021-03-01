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Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

Дефицит продуктов в российских магазинов полностью исключен. Об этом заявил Минпромторг, передает ТАСС.

«Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», — уточняется в сообщении.

Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Минпромторг добавил, что Россия обладает «развитой и диверсифицированной» системой торговли.

Ранее Счетная палата допустила дефицит базовых продуктов питания из-за административного ограничения роста их цен. Также в Счетной палате указали на риск возникновения дефицита из-за ажиотажного спроса на продукты по сниженной стоимости.

Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пресс-служба Минсельхоза в ответ заявила РБК, что в России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация, и дефицита каких-либо продуктов не ожидается.

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В декабре президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. После этого правительство установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Розничную стоимость литра масла ограничили 110 руб., килограмма сахара — 45 руб. Мишустин также подписал постановления, в которых прописаны механизмы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

В 2020 году продовольственные товары в целом подорожали на 6,7% (по сравнению с ростом на 2,6% годом ранее), сообщал Росстат. В том числе цены на плодоовощную продукцию выросли на 17,4% (в 2019 году цены на эту продукцию снизились на 2%).

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