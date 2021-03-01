Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

Пресс-служба Минсельхоза в ответ заявила РБК, что в России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация, и дефицита каких-либо продуктов не ожидается.

В декабре президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. После этого правительство установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Розничную стоимость литра масла ограничили 110 руб., килограмма сахара — 45 руб. Мишустин также подписал постановления, в которых прописаны механизмы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

В 2020 году продовольственные товары в целом подорожали на 6,7% (по сравнению с ростом на 2,6% годом ранее), сообщал Росстат. В том числе цены на плодоовощную продукцию выросли на 17,4% (в 2019 году цены на эту продукцию снизились на 2%).