Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Дефицит продуктов в российских магазинов полностью исключен. Об этом заявил Минпромторг, передает ТАСС.
«Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», — уточняется в сообщении.
Минпромторг добавил, что Россия обладает «развитой и диверсифицированной» системой торговли.
Ранее Счетная палата допустила дефицит базовых продуктов питания из-за административного ограничения роста их цен. Также в Счетной палате указали на риск возникновения дефицита из-за ажиотажного спроса на продукты по сниженной стоимости.