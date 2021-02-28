Премьер Венгрии сделал прививку китайской вакциной от COVID-19

Виктор Орбан (Фото: orbanviktor / Facebook)

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прошел процедуру вакцинации китайской вакциной от коронавирусной инфекции компании Sinopharm. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я вакцинирован», — написал премьер-министр.

Орбан также опубликовал в социальной сети фотографии, на одной из которых изображена упаковка от препарата Sinopharm.

Запись в facebook пользователя orbanviktor

Власти Венгрии планировали закупить российский препарат от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения, однако в декабре 2020 года Будапешт заявил, что намерен приобрести вакцину либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая. Незадолго до этого власти Китая одобрили для широкого использования вакцину, разработанную Sinopharm.