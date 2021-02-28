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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Группа по Карабаху предложила инвентаризацию договоров о перевозках

Рабочая группа по Нагорному Карабаху рекомендовала провести инвентаризацию международных договоров по железнодорожным и автомобильным перевозкам, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук, передает «РИА Новости».

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана изучили отчеты экспертных подгрупп по перевозкам, а также по вопросам безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля. «Было рекомендовано компетентным органам сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок», — сказал Оверчук по итогам заседания рабочей группы в Москве.

Следующую, четвертую встречу по Нагорному Карабаху стороны договорились провести 1 марта в режиме видеоконференции, добавил он.

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В середине января Россия, Армения и Азербайджан договорились о создании рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров. Она должна определить, что нужно построить или восстановить для возобновления транспортного сообщения в регионе. В частности, речь идет о строительстве железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию.

В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились бои между Азербайджаном и Арменией с применением тяжелого вооружения. В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин достигли соглашения о перемирии в регионе. Согласно договору, Ереван должен передать Баку часть территорий Нагорного Карабаха. Кроме того, стороны договорились об отправке в регион около 2 тыс. российских миротворцев.

Нагорный Карабах рабочая группа перевозки
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