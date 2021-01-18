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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров исключил возможность присоединения Нагорного Карабаха к России

Село Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В Москве не думали о том, чтобы включать Нагорный Карабах в состав России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет», — заявил Лавров, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант включения региона в состав России.

Москва исходит из того, что все вопросы касающиеся Карабаха, должны решить в первую очередь Армения и Азербайджан, добавил Лавров.

Министр добавил, что никаких «секретных приложений» к соглашениям и договоренностям, подписанным сторонами при содействии России, нет.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о перемирии, положившее конец боевым действиям. Согласно его условиям, Баку перешла часть территорий, находившихся под контролем Еревана.

В понедельник, 11 января, на переговорах лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Как рассказал президент России Владимир Путин, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

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