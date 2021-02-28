В Барселоне в ходе протестов против приговора рэперу задержали 10 человек

В Барселоне, где проходят массовые протесты против ареста и приговора рэперу Пабло Аселю, критиковавшему испанского короля, задержали 10 человек за акты насилия и вандализм, сообщается в Twitter местной полиции Mossos d'Esquadra.

Один из задержанных подозревается в поджоге автомобиля. Ранее полицейские задержали двух человек за нападение на силовиков и нарушение общественного порядка.

Газета El Periódico со ссылкой на полицию пишет, что задержаны не менее 13 человек. В городах Испании, в том числе Барселоне, продолжаются массовые протесты против суда над рэпером, которому дали девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление терроризма. Полиция сообщает о возведенных баррикадах из мусорных контейнеров и мебели на улицах каталонской столицы, грабежах и поджогах.

В частности, как пишет газета, несколько десятков человек напали на полицейский участок на центральной улице Рамбла, бросая в него разные предметы, в том числе зажигательные смеси. В результате они подожгли одну из полицейских машин, стоявших у здания. Власти Барселоны осудили беспорядки в городе.