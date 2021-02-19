В Испании третий день подряд прошли беспорядки из-за приговора рэперу

Протестующие кидали камни и бутылки в полицию, сооружали баррикады и поджигали их. Как минимум один полицейский пострадал, восемь человек были задержаны

Фото: Albert Gea / Reuters

В Испании третий день подряд проходят беспорядки из-за ареста и приговора рэперу Пабло Аселю. Его признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны.

Основные протесты проходят в Барселоне. Как пишет el Diario, на улицы вышли сотни людей. Они строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры, швыряли камни и другие предметы в правоохранителей.

Некоторые баррикады протестующие поджигали, с одной из них огонь перекинулся на деревья, его тушили пожарные, сообщает издание.

Каталонская полиция сообщала в Twitter, что участники акций протеста забрасывают полицейских камнями и бутылками, а также кидают камни в полицейские машины. Помимо этого, в ходе протестов были разбиты витрины некоторых заведений.

Как минимум один офицер полиции получил ранение. По сообщению каталонской полиции, в Барселоне восемь человек были задержаны за нарушение общественного порядка.