В Испании третий день подряд прошли беспорядки из-за приговора рэперу
В Испании третий день подряд проходят беспорядки из-за ареста и приговора рэперу Пабло Аселю. Его признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны.
Основные протесты проходят в Барселоне. Как пишет el Diario, на улицы вышли сотни людей. Они строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры, швыряли камни и другие предметы в правоохранителей.
Некоторые баррикады протестующие поджигали, с одной из них огонь перекинулся на деревья, его тушили пожарные, сообщает издание.
Каталонская полиция сообщала в Twitter, что участники акций протеста забрасывают полицейских камнями и бутылками, а также кидают камни в полицейские машины. Помимо этого, в ходе протестов были разбиты витрины некоторых заведений.
Как минимум один офицер полиции получил ранение. По сообщению каталонской полиции, в Барселоне восемь человек были задержаны за нарушение общественного порядка.