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В Испании третий день подряд прошли беспорядки из-за приговора рэперу

Протестующие кидали камни и бутылки в полицию, сооружали баррикады и поджигали их. Как минимум один полицейский пострадал, восемь человек были задержаны
Фото: Albert Gea / Reuters
Фото: Albert Gea / Reuters

В Испании третий день подряд проходят беспорядки из-за ареста и приговора рэперу Пабло Аселю. Его признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны.

Основные протесты проходят в Барселоне. Как пишет el Diario, на улицы вышли сотни людей. Они строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры, швыряли камни и другие предметы в правоохранителей.

Некоторые баррикады протестующие поджигали, с одной из них огонь перекинулся на деревья, его тушили пожарные, сообщает издание.

Каталонская полиция сообщала в Twitter, что участники акций протеста забрасывают полицейских камнями и бутылками, а также кидают камни в полицейские машины. Помимо этого, в ходе протестов были разбиты витрины некоторых заведений.

Как минимум один офицер полиции получил ранение. По сообщению каталонской полиции, в Барселоне восемь человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

Полиция задержала 15 человек в ходе акций протеста в Каталонии
Политика
Фото:Emilio Morenatti / AP

Газета El Periodico сообщила, что протестующие ворвались в здание, где располагается ее редакция, и побили окна и стеклянные двери. Внутрь, по сообщению издания, ворвались около тридцати человек.

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Протесты также проходили в Мадриде, Таррагоне и Жироне.

В первый день протестов в Каталонии полиция задержала 15 человек.

Пабло Аселя приговорили к двум годам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны. Нарушающие закон высказывания, по мнению суда, содержались в постах в Twitter и в одном клипе на YouTube. Рэпер подал апелляцию и после ее рассмотрения Верховный суд сократил ему срок заключения до девяти месяцев.

Он должен был добровольно прибыть в тюрьму, однако он этого не сделал и забаррикадировался в здании университета в городе Льейда вместе со своими сторонниками. После этого его задержала полиция.

В четверг суд вынес еще один приговор Аселю, на этот раз за воспрепятствование правосудию и угрозы свидетелю. Суд назначил ему тюремное заключение сроком два с половиной года. Рэпер может обжаловать этот приговор.

Автор
Мария Лисицына
Испания акции протеста приговор Барселона Каталония
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