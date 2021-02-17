Полиция задержала 15 человек в ходе акций протеста в Каталонии

В ходе массовых акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма, в Каталонии были задержаны 15 человек. Об этом со ссылкой на каталонскую полицию сообщило агентство EFE.

По данным СМИ, три человека были задержаны в Барселоне, восемь в Льейде и четверо в Вике. Кроме того, в результате столкновений пострадали 17 сотрудников полиции и 16 протестующих.

Как сообщает издание La Vanguardia, в Барселоне демонстранты стали сооружать баррикады, поджигать мусорные контейнеры и мотоциклы, а также бросать в сотрудников полиции различные предметы. После этого правоохранители начали стрелять в протестующих пулями из пенопласта.

Ранее, 16 февраля, полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя. Вместе со своими сторонниками рэпер забаррикадировался в университете города Льейда. Незадолго до этого он был приговорен к девяти месяцам заключения за прославление терроризма и оскорбление короны в своих постах в Twitter, а также в одном из музыкальных произведений. Молодой человек должен был 12 февраля добровольно явиться в тюрьму, однако он этого не сделал.