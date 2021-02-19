Три дня протестов из-за приговора рэперу в Испании. Фоторепортаж

На этой неделе 32-летний рэпер Пабло Асель (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) начал отбывать девятимесячный срок за прославление терроризма и оскорбление испанской короны. Это не первый приговор музыканта, который в песнях и в социальных сетях обращался к политическим проблемам и выражал свои крайне левые взгляды.

В 2014 году Асель был осужден условно на два года за прославление леворадикальных террористических организаций, таких как немецкая «Фракция Красной армии» и испанская GRAPO. Музыкант вновь предстал перед судом в 2018 году. Обвинения касались его постов в Twitter и оскорбительных текстов в песне в адрес короля Хуана Карлоса, который отрекся от престола в 2014 году. Рэпер назвал представителя королевского дома вором и паразитом, а полицию обвинил в пытках и убийствах демонстрантов и мигрантов. Суд приговорил рэпера чуть более чем к двум годам заключения и штрафу в размере €24,3 тыс. Позже апелляционная инстанция сократила срок до девяти месяцев. Многие жители Испании увидели в его приговоре ограничение свободы слова