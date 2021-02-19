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Общество ,  
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Три дня протестов из-за приговора рэперу в Испании. Фоторепортаж

Три дня в разных городах Испании проходят массовые волнения. Демонстранты выступают против решения суда арестовать рэпера Пабло Аселя на девять месяцев за прославление терроризма и оскорбление короны. По меньшей мере 80 человек задержаны и более 100 пострадали. Что происходит в королевстве — в фоторепортаже РБК
Мадрид, 17 февраля
Мадрид, 17 февраля (Фото: Susana Vera / Reuters)

На этой неделе 32-летний рэпер Пабло Асель (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) начал отбывать девятимесячный срок за прославление терроризма и оскорбление испанской короны. Это не первый приговор музыканта, который в песнях и в социальных сетях обращался к политическим проблемам и выражал свои крайне левые взгляды.

В 2014 году Асель был осужден условно на два года за прославление леворадикальных террористических организаций, таких как немецкая «Фракция Красной армии» и испанская GRAPO. Музыкант вновь предстал перед судом в 2018 году. Обвинения касались его постов в Twitter и оскорбительных текстов в песне в адрес короля Хуана Карлоса, который отрекся от престола в 2014 году. Рэпер назвал представителя королевского дома вором и паразитом, а полицию обвинил в пытках и убийствах демонстрантов и мигрантов. Суд приговорил рэпера чуть более чем к двум годам заключения и штрафу в размере €24,3 тыс. Позже апелляционная инстанция сократила срок до девяти месяцев. Многие жители Испании увидели в его приговоре ограничение свободы слова

Барселона, 18 февраля
Барселона, 18 февраля (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Протесты вспыхнули в Барселоне и в других городах Каталонии, а также в Валенсии. Основные акции проходят в Барселоне, где выразить недовольство решением суда по делу Аселя в четверг вышли сотни людей

Мадрид, 17 февраля
Мадрид, 17 февраля (Фото: Susana Vera / Reuters)

Протестующие собирались, пели песни, читали рэп и кричали «Пабло Асель, свобода!» и «Испанские СМИ — манипуляторы!». Со временем мирный характер акций перерастал в поджоги баррикад, забрасывание полиции камнями и другими предметами 

Барселона, 18 февраля
Барселона, 18 февраля (Фото: Nacho Doce / Reuters)
В результате поджогов в Барселоне пламя распространилось на деревья, но пожарные их потушили
Барселона, 18 февраля
Барселона, 18 февраля (Фото: Felipe Dana / AP)

Демонстранты в Барселоне не только инициировали пожар, но разбили окна банка. Власти города оценили ущерб в €70 тыс.

Мадрид, 17 февраля
Мадрид, 17 февраля (Фото: Susana Vera / Reuters)

За три дня протестов арестовано по меньшей мере 80 человек и более 100 пострадали

Барселона, 17 февраля
Барселона, 17 февраля (Фото: Nacho Doce / Reuters)

В Барселоне в результате применения резиновых пуль при разгоне толпы сильно пострадал один человек — он лишился глаза. Полиция начала внутреннее расследование

Барселона, 17 февраля
Барселона, 17 февраля (Фото: Emilio Morenatti / AP)
Среди пострадавших больше половины — представители правоохранительных органов
Мадрид, 17 февраля
Мадрид, 17 февраля (Фото: Susana Vera / Reuters)

Более 200 деятелей искусства, в том числе такие прославленные, как кинорежиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и каталонский певец Жуан Мануэль Серрат, подписали петицию в защиту Аселя. Они выступили за то, что действующий закон Испании представляет собой угрозу для «всех общественных деятелей, которые осмеливаются открыто критиковать действия государственных учреждений». В поддержку рэп-исполнителя также выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Пожарные борются с пожаром, возникшем в результате протестов, Барселона, 17 февраля
Пожарные борются с пожаром, возникшем в результате протестов, Барселона, 17 февраля (Фото: Albert Gea / Reuters)
мультимедиа Испания протесты Барселона Мадрид
Материалы по теме
В Испании третий день подряд прошли беспорядки из-за приговора рэперу
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