Горбачев призвал Путина и Байдена «не бычиться» и обсудить ядерную войну

Михаил Горбачёв (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу, в рамках которой им следует обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Как отметил Горбачев, его опыт общения с 40-м президентом США Рональдом Рейганом показывает, что тот до переговоров был «самым отпетым консерватором», однако после того, как американский коллега понял проблему, стал весьма активным участником переговорного процесса.

По словам Горбачева, у Москвы и Вашингтона есть большой опыт для ответа на вопрос, «куда и как надо идти». Он добавил, что «безнадежных политиков нет». «Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу», — считает экс-президент.