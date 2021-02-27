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Политика ,  
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Горбачев призвал Путина и Байдена «не бычиться» и обсудить ядерную войну

Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу, в рамках которой им следует обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Как отметил Горбачев, его опыт общения с 40-м президентом США Рональдом Рейганом показывает, что тот до переговоров был «самым отпетым консерватором», однако после того, как американский коллега понял проблему, стал весьма активным участником переговорного процесса.

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По словам Горбачева, у Москвы и Вашингтона есть большой опыт для ответа на вопрос, «куда и как надо идти». Он добавил, что «безнадежных политиков нет». «Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу», — считает экс-президент.

Говоря об отношениях России и Европейского союза, Горбачев отметил, что нынешний кризис может быть преодолен. «Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты. <...> Опыт же ясно свидетельствует в пользу этого», — сказал он.

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Фото:Министерство обороны РФ / РИА Новости

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Отвечая на вопрос о нежелании ЕС налаживать отношения с Россией, Горбачев заметил, что «вначале все не хотят». «Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально», — заключил бывший лидер СССР.

В январе Горбачев в преддверии инаугурации Байдена говорил, что России после его прихода к власти необходимо возобновить переговоры по поводу недопустимости ядерной войны. Он вспомнил об итогах женевской встречи с Рейганом, прошедшей в 1985 году, и заметил, что они по-прежнему актуальны. «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству», — напомнил Горбачев главный вывод той встречи.

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