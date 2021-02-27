Ученые выявили связанные с тяжелой формой COVID-19 заболевания

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Диабет, ожирение, гипертония и сердечная недостаточность значительно увеличивают риск заболевания тяжелой формой COVID-19. Об этом заявили эксперты американского медицинского издания Journal of American Heart Association.

По данным журнала, в ходе исследования ученые использовали математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций в США, которые можно было бы предотвратить, если бы граждане страны не страдали от указанных кардиометаболических состояний.

Всего ученые проанализировали около 1 млн случаев госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией до 18 ноября 2020 года. Выяснилось, что из них 30% заболеваний были связаны с ожирением, 26% — с гипертонией, 21% — с диабетом, а 12% — с сердечной недостаточностью. Согласно расчетам, путем снижения распространенности этих заболеваний на 10% число госпитализаций с COVID-19 можно было бы сократить на 11%.

Кроме того, в качестве фактора риска ученые выделили возраст пациентов. В 29% случаев в больницы попадали те пациенты с диабетом, чей возраст был больше 65 лет. Также исследователи выяснили, что число госпитализаций, связанных со всеми четырьмя заболеваниями, выше у чернокожих граждан, а количество госпитализированных с диабетом и ожирением выше у латиноамериканцев.