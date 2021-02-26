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В СК сочли преждевременным делать выводы о причинах ЧП в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Пока рано делать выводы о причинах взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, сообщили РБК в следственном управлении СК по региону.

«Мы еще работаем на месте происшествия, разбираем завалы. Пока рано делать выводы», — сказали в ведомстве.

Изначально в региональном МЧС сообщали о хлопке газовоздушной смеси в пристройке к 12-этажному дому на Мещерском бульваре. Здание частично обрушилось, возник пожар. По последним данным ведомства, площадь обрушения составила 200 кв. м. В результате происшествия пострадали три человека. Из дома эвакуировали 106 человек, в том числе 18 детей. На месте продолжается разбор завалов.

Момент взрыва в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде. Видео
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Заместитель губернатора Дмитрий Краснов сообщил по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, что сам дом не газифицирован, однако рядом проходит газопровод. Его состояние оценивается. О том, что дом не газифицирован, говорил и начальник Главного управления МЧС по региону Валерий Синьков.

Telegram-канал Ni Mash писал, что причиной взрыва могла стать утечка газа в магистральном трубопроводе. Утечка произошла давно, газ успел скопиться в подвальном помещении и взорвался утром 26 февраля, сообщал канал.

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

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В министерстве здравоохранения области уточнили, что двое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. Женщина, которую извлекли из-под завалов, госпитализирована, у нее обожжено 35% тела, резаная рана и ушибы головы. Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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