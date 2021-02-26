В СК сочли преждевременным делать выводы о причинах ЧП в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Пока рано делать выводы о причинах взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, сообщили РБК в следственном управлении СК по региону.

«Мы еще работаем на месте происшествия, разбираем завалы. Пока рано делать выводы», — сказали в ведомстве.

Изначально в региональном МЧС сообщали о хлопке газовоздушной смеси в пристройке к 12-этажному дому на Мещерском бульваре. Здание частично обрушилось, возник пожар. По последним данным ведомства, площадь обрушения составила 200 кв. м. В результате происшествия пострадали три человека. Из дома эвакуировали 106 человек, в том числе 18 детей. На месте продолжается разбор завалов.

Заместитель губернатора Дмитрий Краснов сообщил по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, что сам дом не газифицирован, однако рядом проходит газопровод. Его состояние оценивается. О том, что дом не газифицирован, говорил и начальник Главного управления МЧС по региону Валерий Синьков.