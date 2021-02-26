Нижегородское МЧС назвало негазифицированным пострадавший от взрыва дом

Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего, потому что дом не газифицирован. Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это все будет проверено», — сказал он.

По словам Синькова, в кафе, расположенном в пристройке, где произошел взрыв, зафиксировано обрушение на площади около 50 м. Местное издание Newsnn.ru писало, что взрыв случился в суши-баре, ударной волной задело припаркованные автомобили.