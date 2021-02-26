Момент взрыва в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде. Видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44
(+0,96)
Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37
(+0,87)
Инвестиции, 13:39
Персональный гид по подаркам: 50 полезных и красивых вещей
РБК и Крокус Сити Молл, 13:42
«Спартак» перевел бразильского футболиста во вторую команду
Спорт, 13:36
Компания ASUS и Republic of Gamers объявили конкурс «Я — стример»
Пресс-релиз, 13:33
www.adv.rbc.ru
Трейдеры потеряли более $1 млрд на фоне падения курса биткоина
Крипто, 13:32
Аналитики сообщили о рекордном росте суммы ипотечного кредита в России
Недвижимость, 13:30
Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров
РБК Стиль и Miele, 13:13
Как налоговики определяют фиктивные просроченные сделки и лженеустойки
Pro, 13:02
Кремль не увидел угрозы соглашениям по Карабаху из-за ситуации в Армении
Политика, 13:00
Toyota отзовет в России 3,5 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Авто, 12:58
Нанесенный арестованным мэром Томска Кляйном ущерб оценили в 11 млн руб.
Общество, 12:58
Песков назвал паспорта о вакцинации в ЕС предметом для будущих контактов
Общество, 12:55
Рой Джонс заявил о желании провести бой с Федором Емельяненко
Спорт, 12:54
Песков после отъезда дипломатов на дрезине назвал тернистой их службу
Политика, 12:49
Райффайзенбанк рассказал о страхах россиян продавать жилье в ипотеку
Недвижимость, 12:48
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
26 фев, 12:45
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Момент взрыва в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде. Видео
В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Пристройка, где находилось кафе, полностью рухнула. В результате пострадали два человека.
Video
Нижний Новгород
взрыв
дом
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
СК завел дело из-за взрыва в доме в Нижнем Новгороде
Общество
Жильцов дома в Нижнем Новгороде эвакуировали после взрыва газа
Общество
Нижегородское МЧС назвало негазифицированным пострадавший от взрыва дом
Общество
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2021
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter