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Общество ,  
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СК завел дело из-за взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен», — отмечает СК.

Дело заведено по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). На место происшествия направили следователей и криминалистов.

Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Канавинского района города МЧС получило 26 февраля около 9 утра мск.

Начальник управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков ранее говорил, что обрушение произошло в кафе. Местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел в суши-баре, который находился в пристройке к дому, а ударной волной задело припаркованные рядом автомобили.

Изначально в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси, однако позднее в ведомстве заявили, что дом не был газифицирован. «Говорить о том, что это чисто газ, у нас нет оснований. Это все будет проверено», — сказал Синьков.

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В ведомстве сообщали о трех пострадавших в результате инцидента — мужчине, который получил легкие травмы, и двух людях, оказавшихся под завалами.

Позднее в пресс-службе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщили РБК, что в результате инцидента госпитализировали троих человек. Двое при этом не получили серьезных повреждений — у них раны от осколков стекла. Третья — молодая женщина, которую извлекли из-под завалов. У нее обнаружены термические ожоги. Женщину госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. Еще одного человека, который находится под завалами, ищут.

Также из жилого дома, в пристройке которого произошел взрыв, экстренные службы эвакуировали 68 человек, в том числе шестерых детей. Психологи оказывают пострадавшим психологическую помощь.

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