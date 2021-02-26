СК завел дело из-за взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен», — отмечает СК.

Дело заведено по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). На место происшествия направили следователей и криминалистов.

Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Канавинского района города МЧС получило 26 февраля около 9 утра мск.

Начальник управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков ранее говорил, что обрушение произошло в кафе. Местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел в суши-баре, который находился в пристройке к дому, а ударной волной задело припаркованные рядом автомобили.