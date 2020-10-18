В Крыму предостерегли Турцию от вступления в «антикрымский» союз

Юрий Гемпель (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Турция совершит ошибку, если вступит в «Крымскую платформу» по предложению Украины, заявил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — сказал Гемпель.

По словам Гемпеля, Турция может потерять надежного союзника в лице России, а также российских туристов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию предложил президенту Реджеп Тайип Эрдогану принять участие в проекте «Крымская платформа», целью которого является возвращение полуострова в состав Украины.