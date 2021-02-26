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Общество ,  
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После взрыва газа в Нижнем Новгороде под завалами оказались два человека

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

После взрыва газа в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде под завалами, по предварительным данным, находятся два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

«По данным регионального МЧС, по предварительным данным, под завалами находятся два человека: женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели, они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина — ее поиски ведутся», — сказали в пресс-службе.

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме
Общество
Фото:readovkanews / Telegram

Там добавили, что еще один человек направлен в травмпункт с легким ранением головы.

Взрыв на цокольном этаже 12-этажного дома произошел ранее 26 февраля. По данным властей, ЧП случилось в пристройке ко второму корпусу дома 3 по Мещерскому бульвару. Местный портал Newsnn.ru уточняет, что газ взорвался в суши-баре, ударной волной оказались задеты припаркованные машины.

Источник ТАСС сообщил, что после взрыва в жилом доме начался пожар, его площадь составила 30 кв. м.

Нижний Новгород взрыв газа новости
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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео
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