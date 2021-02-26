В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

По словам очевидцев, взрыв произошел в суши-баре, здание частично обрушилось

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В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве поступило в 9:13 мск. Инцидент произошел на Мещерском бульваре Канавинского района города. На место происшествия направили оперативную группу, сказали в главке МЧС. О пострадавших не сообщается.

Газ взорвался в суши-баре, который расположен в жилом доме, пишет местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев. По данным портала, ударная волна задела припаркованные рядом машины. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что после взрыва произошло обрушение.

После взрыва газа в жилом доме начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, площадь пожара составила 30 кв. м, здание частично обрушилось. «Проводится эвакуация жильцов дома», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в результате взрыва пострадал один человек, еще двое могут находиться под завалами. Telegram-канал Mash пишет, что под завалами после взрыва оказались две женщины. Их пытаются достать спасатели.