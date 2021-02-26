В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Шайба Сергачева помогла «Тампе-Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ Спорт, 10:40 Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии Общество, 10:40 В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину Общество, 10:36 Риелторы сообщили о 30-процентном росте цен на элитное жилье в Москве Недвижимость, 10:33 Почему «ВТБ Арена» стал точкой притяжения в историческом центре Москвы Партнерский материал, 10:32 Как согласовать строительство частного дома в Москве. Инструкция Недвижимость, 10:28 Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов Общество, 10:27 Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса Общество, 10:26 В Красноярском крае утвердили программу повышения финансовой грамотности Пресс-релиз, 10:20 Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео Общество, 10:17 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 10:16 Пустые офисы и проблема госдолга: пять прогнозов Нассима Талеба Футурология, 10:10  Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты Pro, 10:09 «Биткоин может упасть еще на 35%». Почему криптовалюта продолжит дешеветь Крипто, 10:00
Общество ,  
0 

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

По словам очевидцев, взрыв произошел в суши-баре, здание частично обрушилось
Фото: readovkanews / Telegram
Фото: readovkanews / Telegram

В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве поступило в 9:13 мск. Инцидент произошел на Мещерском бульваре Канавинского района города. На место происшествия направили оперативную группу, сказали в главке МЧС. О пострадавших не сообщается.

Газ взорвался в суши-баре, который расположен в жилом доме, пишет местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев. По данным портала, ударная волна задела припаркованные рядом машины. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что после взрыва произошло обрушение.

После взрыва газа в жилом доме начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, площадь пожара составила 30 кв. м, здание частично обрушилось. «Проводится эвакуация жильцов дома», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в результате взрыва пострадал один человек, еще двое могут находиться под завалами. Telegram-канал Mash пишет, что под завалами после взрыва оказались две женщины. Их пытаются достать спасатели.

Видео: Нижний №1/Telegram
Видео: Нижний №1/Telegram
Video

В декабре два человека пострадали из-за взрыва газа в частном жилом доме в селе Пономаревка Оренбургской области. Взрыв произошел в ночь на 22 декабря в доме на Ленинской улице. Госпитализированная после происшествия женщина рассказала, что это случилось, когда она решила закурить.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом
Авторы
Анастасия Батманова, Майя Бобенко
Нижний Новгород взрыв газа
Материалы по теме
В Оренбуржье назвали срок устранения последствий взрыва на газопроводе
Общество
В Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе
Общество
Два человека погибли после взрыва в Казахстане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter